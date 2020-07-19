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اليوم.. استئناف محاكمة نتنياهو على الفساد

الحياة السياسية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

متابعات- أمينة عبد العال

فساد

دولار

نتنياهو

محاكمة

شيكل

تستأنف اليوم الأحد محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتهامات الفساد الموجهة إليه، وذلك تزامنا مع موجة الغضب بسبب تعامله وحكومته مع أزمة "كورونا".

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الثانية استدعاء الشهود  من قبل ممثلة الادعاء في المحكمة المركزية في القدس، حسبما نشرت الصحافة المحلية. 

وكان المدعي العام أفيخاي ماندلبليت أصدر قرارا بأنه لن يكون بمقدار رئيس الوزراء قبول تمويل خارجي بقيمة 10 ملايين شيكل إسرائيلي أي ما يعادل 3 ملايين دولار لتغطية نفقاته القانونية ، ومحذرا من أن التبرعع المقدم من رجل الأعمال الأمريكي سبنسر بارتريتش سيكون هدية غير قانونية كونه علي قائمة الشهود في المحاكمة .

جدير بالذكر أن محاكمة نتنياهو والتي بدأت 24 مايو تشهد اتهامات بقبوله هدايا مخالفة للقانون كما يواجه اتهامات بتقاضي رشاوي والاحتيال وخيانة الأمانة بتقديم امتيازات مقابل تغطية صحفية إيجابية لصالحه  وتقديم امتيازات لرجال أعمال أثرياء مقابل الحصول علي هدايا ثمينة.


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