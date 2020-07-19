» كاف" يخبر الزمالك بموعد إعلان اسم البلد مستضيف مباريات دوري الأبطال

19 يوليه 2020 - 09:58 ص





تلقى مجلس نادي الزمالك، تأكيدات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد الإعلان عن اسم البلد المستضيف لمباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأخبر "كاف" مسئولي القلعة البيضاء، عن موعد الإعلان عن البلد المستضيف سيكون يوم الاثنين المقبل، ليقوم مسئولو النادي الأبيض بدورهم بإبلاغ كارتيرون، التي سادت عليه حالة من الارتياح.



