تصريح مفاجيء لمحافظ البنك المركزي بعد نقل أمير الكويت للمستشفى

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محمد يوسف الهاشل

أكد محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي على قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي والاحتياطيات الأجنبية بعد نقل أمير البلاد إلى المستشفى.

وأضاف الهاشل أن ذلك من الثابت الأساسية لبنك الكويت المركزي التي يدعمها بصلابة، منوها أن وكالات التقييم العالمية وآخرها "ستاندرد اند بورز"، أشادت بانتهاج دولة الكويت لسياسة سعر صرف حصيفة ومرنه بفضل ربطها بسلة عملات عالمية ودعمها باحتياطات أجنبية قوية ومستقرة.

وكانت الكويت أعلنت أمس السبت نقل بعض صلاحيات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لولي عهده إثر دخوله المستشفى لإجراء فحوص طبية.

ويبلغ أمير الكويت 91 عاما وقد عانى مشاكل صحية في العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية عن وزير شؤون الديوان الأميري  الشيخ علي جراح الصباح صدور أمر أميري "بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات حضرة صاحب السمو الأمر حفظه الله الدستورة مؤقتا".

وكان الشيخ علي جراح الصباح قد أعلن في وقت سابق أن أمير البلاد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

يذكر أن  أمير البلاد كان قد قام في 2019 برحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع وتخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب وضعه الصحي.

وتمتلك الكويت البالغ عدد سكانها الأصليين 1,5 مليون نسمة فقط من نحو خمسة ملايين، صندوق ثروة سيادي تزيد أصوله على 600 مليار دولار، ما يوفر وسيلة تمويل للدولة.

كما تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 70 ألف دولار سنويا، وهي بين الأعلى على مستوى العالم.


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