على مذهب مالك.. تدوينة مثيرة لإمام الحرم المكي عن " الحب والهوى"

19 يوليه 2020 - 09:42 ص

غرد الداعية السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق بأبيات عن الحب والهوي، مستدلا في ذلك بأنها لأحد شيوخ الإمام مالك.

وكتب الكلباني:"إن التي زعمت فؤادك ملها خُلقت هواك كما خُلقتَ هوى لها فيك الذي زعمت بها وكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها ويبيت بين جوانحي حبٌ لها لو كان تحت فراشها لأقلها".. القائل هو الفقيه المحدِّث عروة بن أذينة أحد شيوخ الإمام مالك ومن ثقات التابعين من تلامذة ابن عمر رضي الله عنهما.

وعلق حساب أحمد فرحان :" قال الشيخ علي الطنطاوي في مقدمة كتاب من غزل الفقهاء : أن شخصا متزمتا اعترض عليه كتابة مقال عن الحب فقال الشيخ : ومن أين عرفت أن العلماء والفقهاء قد ترفعوا عن العشق والجمال والكتب مملوءة بالجيد من أشعارهم في الحب والغزل ووصف النساء" .

وعلق آخر :" هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طولٌ".. وصف لجمال ضمور بطن المرأة عند إقبالها وكبيرة الردفين إن أدبرت هذا البيت ضمن قصيدة كعب بن زهير التي امتدح بها رسول الله ص بين يديه في مسجده بعد صلاة الفجر بحضور المهاجرين والأنصار . وقد رمى رسول الله ص ببردته إليه إعجابا بشعره".