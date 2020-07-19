مذيعة بي إن سبورت تنشر فيديو عن رجاء الجداوي.. ومتابعوها: كفاية خبث

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رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

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منى الشاذلى

رجاء الجداوي

فيديو نادر

الأفندي

أعادت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي مقطع فيديو نادر للفنانة الراحلة رجاء الجداوي مع الإعلامية منى الشاذلي.

وعلقت الأفندي على مقطع الفيديو بالقول: " عارضة الأزياء والفنانة الراقية رجاء الجداوي رحمة الله عليها... تحكي قصة حذائها " أعزكم الله   .. قصة وعبرة".

وفي مقطع الفيديو تقول الجداوي إنها لم تكن تملك إلا حذاءً واحدا، وحينما قطع، قامت بربط رجلها على الحذاء، لتظهر أنها مصابة، ولكنها كانت لا تمتلك ثمن الحذاء وقتها.

وأضافت أن ثمن الحذاء كان يبلغ 99 قرشا، في محل بشارع فؤاء – 26 يوليو- بمنطقة وسط البلد، منوهة أنها صارت عارضة أزياء، ولكنها لا تنسى هذا الموقف أبدا، داعية جمهورها بضرورة الاعتبار بمثل هذه المواقف، لأجل ال‘حساس بمشاعر الآخرين.

أحد متابعي الأفندي وجه لها تعليقا صادما بالقول :" ههههه كل تغريداتك فيها خبث والله".

لترد عليه قائلة :" هل لديك مشكلة مع رجاء الجداوي أخي".


  


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