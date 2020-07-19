» ابرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

19 يوليه 2020 - 09:30 ص

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تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها، بعد توقفها منذ مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا.

الدوري الإنجليزي

بورنموث × ساوثهامبتون – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام هوتسبير × ليستر سيتى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإسبانيق

ديبورتيفو ألافيس × برشلونة – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

فياريال × إيبار – السادسة والنصف مساء

بلد الوليد × ريال بيتيس – السادسة والنصف مساء - على قناة beIN Sports HD 3

غرناطة × أتليتك بلباو – التاسعة مساء

ليفانتى × خيتافى – التاسعة مساء

ليجانيس × ريال مدريد – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5

إشبيلية × فالنسيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 8

أوساسونا × ريال مايوركا – التاسعة مساء

إسبانيول × سيلتا فيجو – التاسعة مساء

أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7

الدوري الإيطالي

بارما × سامبدوريا – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

بريشيا × سبال – السابعة والنصف مساء

فيورنتينا × تورينو – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 9

نابولى × أودينيزى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

جنوى × ليتشى – السابعة والنصف مساء - beIN Sports HD 10

روما × إنتر ميلان – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد × تشيلسي – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2



