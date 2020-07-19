ليست للحرب.. طائرات مسيرة وبنادق قنص لملاحقة الأضاحي في هذه الدولة

19 يوليه 2020 - 09:29 ص

في استعدادات هي الأغرب من نوعها، خضع فريق في ولاية أرزينجان التركية لتدريبات شاقة من قبيل الجري والرماية، لأجل القبض على الأضاحي الهاربة من أصحابها.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته الأناضول يتألف الفريق من 10 أشخاص، تدربهم بلدية أرزينجان، مجهزون ببنادق تخدير، وحصان، ودراجة رباعية، وطائرة درون، لتسهيل عملية القبض على الأضاحي الهاربة.

وأضافت أنه خلال التدريب يتعلم الفريق كيفية التعامل مع الأضحية، والقبض عليها عبر إلقاء حبل دائري في عنقها أو تخديرها عند الضرورة.

وتستوجب هذه العملية من الفريق التحلي بالقوة واللياقة والخفة، لذا فأعضاء الفريق يتمرنون على الجري مرتين يوميا للحفاظ على لياقتهم، ويخضعون لتدريبات رياضية شاقة.

وقال أرجان طانري وردي، مدير الشؤون البيطرية في بلدية أرزينجان، في تصريحات صحفية إن البلدية تقوم دوريا بهذه التدريبات لفريق "القبض على الأضاحي"، منوها أن الهدف الرئيسي للفريق، هو القبض على الأضحية دون أذيتها.

وأضاف أن الفريق سيحدد مكان الأضحية عبر طائرة الدرون.، لافتا إلى أن البلدية تدرب الفريق على تخدير الأضحية عبر حقن مهدئة، ما يسهل عملية القبض عليها بدو خسائر أو أذى.