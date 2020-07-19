» ملكة جمال العالم بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية بـ"كورونا"

19 يوليه 2020 - 09:26 ص

نقلت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم 1994 ، أيشواريا راي باتشان، إلى أحد مستشفيات مومباي بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة لإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

والمستشفى يعالج بها كل من زوجها الممثل أبهيشيك باتشان ووالده أميتاب باتشان نجم السينما الهندية اللذين أصيبا أيضا بالفيروس، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

والفنانة أيشوريا وابنتها أراديا كانت في الحجر الصحي المنزلي منذ الأحد الماضي لكن تم نقلهما إلى المستشفي بعد شعورهما بضيق في التنفس، إلا أن المستشفي أكد أن حالتهما الصحية حاليا مستقرة.

جدير بالذكر أن الفنان أميتاب باتشان قد أصيب بالفيروس مع بداية الشهر الحالي ونقل إلى المستشفي الذى قام بإبلاغ السلطات وتم عمل الفحوصات للأسرة والموظفين.