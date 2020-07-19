أمير سعودي عن بن سلمان: "المجد ليس إلا محمدا"

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أخبار السعودية

بن مساعد

ليس المجد إلّا محمدّا

نشر الأمير السعودي الشاعر عبد الرحمن بن مساعد مقطع فيديو لأغنية للفنان محمد عبده، وهي قصيدة كتبها في حق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف بن مساعد على حسابه في تويتر: "قصيدة ليس المجد إلّا محمدّا كلماتي ولحن وتوزيع وليد فايد غناء محمد عبده".

وعلق أحد محبي الأمير بن مساعد قائلا: "هلا وغلا هلا بالأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود صح لسانك وعلا شانك سيدي وتاج رأسي ولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هو المجد و العز هو الأمل والخير والعطاء هو المستقبل المزهر يعلم الله إنني أحببت سيدي محمد بن سلمان أقف لمقامه احتراما وتقديرا".

وعلق أحد المتابعين: "دالية على سيد البحور الطويل جمعت كل عناصر الجمال ولم تقل فيها إلا حقا كلمات رائعة ولحن وصوت وإخراج أحسنت أحسنت يا أبا فيصل وعبرت عما في قلوب الشعب السعودي الكريم تجاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وأيده بنصره إبداع يبعث الفخر والاعتزاز بمملكتنا الحبيبة وقادتها"

ليرد عليه الأمير بن مساعد :  "حفظك الله وأسعدك ورفع قدرك في الدارين".


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