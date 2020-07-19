معلومات لا تعرفها عن القمص عزيز رويس بعد تجريده من الكهنوت

19 يوليه 2020 - 08:37 ص

قررت إيبارشية المنيا تجريد الكاهن رويس عزيز خليل من الكهنوت وعودته إلى اسمه العلماني بعد إجراء تحقيقات داخلية.



وفيما يلي بعض المعلومات عنه:



- القمص المجرد اسمه الحقيقي "يوسف عزيز خليل".



- من مواليد 29 يوليو 1957م، بالمنيا.



- حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة 1982م.



- رسم كاهنا في 30 نوفمبر 1984م باسم "القس رويس عزيز"، بيد الأنبا أرسانيوس مطران المنيا الراحل، للخدمة في كنيسة مارجرجس بمنطقة الفكرية في مدينة أبو قرقاص بالمنيا.

- تم انتدابه للخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية في تسعينات القرن الماضي.

- قرر البابا تواضروس الثاني شفويا في منتصف 2013 إيقاف الكاهن عن ممارسة جميع الأعمال الكهنوتية.

- قرر البابا تواضروس الثاني في 29 فبرير 2014 إيقافه عن الخدمة وكان وقتها منتدب للخدمة في كنيسة مارجرجس يهاملتون فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد التحقيق مع الكاهن ومواجهته وثبات صحتها، وأن عليه العودة إلى خدمته بمصر في إيبارشية المنيا وأنه لا يحق له القيام بأية خدمات كهنوتية في الكنيسة بأمريكا وبلاد المهجر.



