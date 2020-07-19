تعليق مثير من مذيعة الجزيرة على صورها في حمام الجاكوزي

أحمد عادل شعبان
سخرت مذيعة الجزيرة غادة عويس من تسريب عدد من الصور لها خلال الفترة الماضية بدعوى وجودها داخل حمام الجاكوزي .
وسردت غادة عويس الاتهامات التي لاحقتها خلال الشهور الماضية ..
وقالت في تغريدة: صليبية،معادية للسامية، مجاهدة نكاح،إخونجية،داعشية،عدوة الإسلام،صهيونية،مجوسية،رافضية،مرتزقة،خائنة،عميلة،مستأجرة،نائحة،حرباء، نصرانية ملحدة كافرة إسلامية متأسلمة جاكوزي مسبح حشيش الخ الخ.. كيف اجتمعت فيّ كل هذه الصفات معاً؟؟؟
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