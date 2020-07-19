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عزيز رويس

معلومات لا تعرفها عن القمص عزيز رويس بعد تجريده من الكهنوت

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تعليق مثير من مذيعة الجزيرة على صورها في حمام الجاكوزي

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تعليق مثير من مذيعة الجزيرة على صورها في حمام الجاكوزي

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الجزيرة
الجزيرة

أحمد عادل شعبان

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رد صادم من مذيعة الجزيرة على تسريب صور غير لائقة لها

مذيعة الجزيرة

سخرت مذيعة الجزيرة غادة عويس من تسريب عدد من الصور لها خلال الفترة الماضية بدعوى وجودها داخل حمام الجاكوزي .

وسردت غادة عويس الاتهامات التي لاحقتها خلال الشهور الماضية ..

وقالت في تغريدة: صليبية،معادية للسامية، مجاهدة نكاح،إخونجية،داعشية،عدوة الإسلام،صهيونية،مجوسية،رافضية،مرتزقة،خائنة،عميلة،مستأجرة،نائحة،حرباء، نصرانية ملحدة كافرة إسلامية متأسلمة جاكوزي مسبح حشيش الخ الخ.. كيف اجتمعت فيّ كل هذه الصفات معاً؟؟؟

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