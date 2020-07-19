تعليق مثير من مذيعة الجزيرة على صورها في حمام الجاكوزي

19 يوليه 2020 - 08:32 ص

سخرت مذيعة الجزيرة غادة عويس من تسريب عدد من الصور لها خلال الفترة الماضية بدعوى وجودها داخل حمام الجاكوزي .



وسردت غادة عويس الاتهامات التي لاحقتها خلال الشهور الماضية ..



وقالت في تغريدة: صليبية،معادية للسامية، مجاهدة نكاح،إخونجية،داعشية،عدوة الإسلام،صهيونية،مجوسية،رافضية،مرتزقة،خائنة،عميلة،مستأجرة،نائحة،حرباء، نصرانية ملحدة كافرة إسلامية متأسلمة جاكوزي مسبح حشيش الخ الخ.. كيف اجتمعت فيّ كل هذه الصفات معاً؟؟؟

