مصدر يكشف عن اسم نجمين من العيار الثقيل على أعتاب الأهلي

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الاهلى

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن نجمين من العيار الثقيل على أعتاب النادي خلال الفترة المقبلة .

وقال مصدر داخل النادي إن الأهلي أنهى كافى التفاصيل مع لاعب الإسماعيلي باهر المحمدي ويتبقى بعض الرتوش المالية البسيطة لإعلان الصفقة للجماهير.

وأشار إلى أن المفاوضات تجري على قدم وساق ومن المحتمل أن تعلن الصفقة خلال ايام.

وأضاف المصدر إلى أن أحد وكلاء اللاعبين الذين تربطه صداقة مع رئيس نادي مازيمبي أقنع الأخير بإمكانية بيع جاكسون موليكا للأهلي وأن الأخير أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأحمر.

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