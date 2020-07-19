تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن الإصابات "كورونا"

19 يوليه 2020 - 12:30 ص

سجلت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، زيادة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» على مستوى العالم، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 259848 حالة.



وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.



كانت المنظمة سجلت أمس الجمعة 237743 إصابة جديدة.

