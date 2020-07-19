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شقيق "الميت الحي" يكشغ تفاصيل صادمة عن عودته للحياة

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قال سيد الجمال، شقيق محمد الجمال، العائد من الموت، إن ما حدث خيال علمي مؤكدًا أنه كان مصدوم عند سماع خبر عودة شقيقه والمفترض أنه دفنه قبل 3 أشهر متسائلًا «أمال أنا دفنت مين».
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التعرف على الجثة الخاصة بشقيقه ودفنها منتصف مارس الماضي وتم استخراج شهادة وفاة له.
وأضاف أنه لم يكن مطمئنًا للجثة التي شاهدها قبل دفنها، ويشعر أنها لشخص غير مطابق  لجسد شقيقة في الوزن بنسبة قليلة واستعان بأحد أقاربه للتأكد أنها جثة شقيقه الذي أكد أنه شقيقه محمد الجمال.
وأشار سيد الجمال إلى أنه عندما شاهد شقيقه بعد عودته للحياة شعر بالخوف خاصة وأنه قام بدفن شخص آخر غير شقيقه كاشفا أنه استخرج شهادة وفاة وأقام مراسم العزاء، وقامت النيابة حينها بأخذ عينة دم حتى تطابقها مع الجثة لكن النتيجة لم تظهر حتى الآن.
وكشف أن شقيقه كان دائم التغيب عن المنزل نظرا لإصابته بمرض الفصام منذ 7 أعوام، متمنيا أن يتم علاج شقيقه محمد بعد عودته إلى الحياة مرة أخرى.
واختتم تصريحاته أنه ذهب إلى الشرطة من أجل الإبلاغ عن ظهور شقيقه مرة أخرى، وتمت طمأنته أنه لم يكن يعرف أن الجثة التي قام بدفنها لا تخص شقيقه وأنه اختلط عليه الأمر.

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