"مكافحة كورونا": الفيروس أصبح أضعف.. وتخطينا مرحلة الذروة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن مصر تخطت مرحلة ذروة انتشار الوباء، لافتا إلى أننا ما زلنا في مرحلة الحظر الشديد، حيث أن الذروة ليست مرتبطة فقط بتناقص الأعداد ولكن بتكامل الوعي المجتمعي.
أضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"،مساء اليوم السبت أن الفيروس مستمر، وليس هناك فيروس يظهر في الوجود ويختفي من الوجود، لافتا إلى أن فيروس أو ميكروب يظهر يعتمد على أمرين، تعرف المناعة عليه وقوته، ولكن بانتقاله من شخص لآخر يبدأ في الضعف، كما أن المناعة تبدأ في التعرف عليه، وبالتالي مقاومته تصبح أسهل.
تابع: "كنا نعاني في البداية لأننا أمام فيروس مستجد، ولكن دلوقتي الحمد لله الفيروس بقى أضعف بانتقاله من شخص لشخص، والمناعة بتاعتنا بدأت تتعرف عليه وتهاجمه كويس، ولذا الفترة الأخيرة حدة الحالات أصبحت أقل واستجابتها أصبحت أفضل"، مشيرا إلى أن كل المؤسسات العلمية العالمية تحذر من احتمالية حدوث موجة ثانية للفيروس.