"مكافحة كورونا": الفيروس أصبح أضعف.. وتخطينا مرحلة الذروة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن مصر تخطت مرحلة ذروة انتشار الوباء، لافتا إلى أننا ما زلنا في مرحلة الحظر الشديد، حيث أن الذروة ليست مرتبطة فقط بتناقص الأعداد ولكن بتكامل الوعي المجتمعي.



أضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"،مساء اليوم السبت أن الفيروس مستمر، وليس هناك فيروس يظهر في الوجود ويختفي من الوجود، لافتا إلى أن فيروس أو ميكروب يظهر يعتمد على أمرين، تعرف المناعة عليه وقوته، ولكن بانتقاله من شخص لآخر يبدأ في الضعف، كما أن المناعة تبدأ في التعرف عليه، وبالتالي مقاومته تصبح أسهل.

