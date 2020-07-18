مصر لديها شرعية مكتملة الأركان للتدخل في ليبيا

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عقب الملحمة الوطنية الليبية على أرض مصر، والحاضنة الشعبية التي جاءت لتفويض الجيش المصري لدخول ليبيا لحماية الليبيين، متمثلة في مشايخ القبائل الليبية، جن جنون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخرج للتأكيد على أنه لا يحق لمصر التدخل في ليبيا وأنه تدخل غير شرعي.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن تصريح أردوغان "نكتة المشهد"، موضحًا أن المادة السابعة من القانون الدولي تسمح لمصر بدخول أي دولة خارج حدودها لحماية أمنها القومي، وهناك طلب وتفويض من البرلمان المنتخب، وهناك تفويض من مشايخ قبائل ليبيا لتدخل مصر لحماية ليبيا ومصالح الشعب الليبي. 
وتابع، أن مصر لديها شرعية ثلاثية مكتملة الأركان تستند عليها للتدخل في ليبيا، من زاوية عسكرية وسياسية وتشريعية وشعبية، والآن بات واجب على مصر التدخل لحماية الدولة الليبية والشعب الليبي، وحماية أمنها القومي، ولكن هذا يسيئ لـ "أردوغان"، ولمن يدفع له، ويجعله يتحد.
وأكد، أن ما شهدته مصر الخميس الماضي خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشايخ قبائل ليبيا لخبط كيان أردوغان، وأحدث حالة ارتباك داخل عقل أردوغان. 

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