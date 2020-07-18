» رسالة هامة من رئيس "الوطنية للانتخابات" للمصريين

18 يوليه 2020 - 11:00 م

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن العدد المقرر للمرأة بمجلس الشيوخ هو 10% من مقاعد المجلس، على أن يكون نصيب المرأة في القائمة المكونة من 15 فردًا 3 مقاعد، والقائمة 35 فردًا 7 مقاعد.



وشدد "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، على ضرورة توخي وسائل الإعلام الحذر في الأخبار التي تختص الهيئة، وأن اللجنة هي المسئولة عن إعلان النتيجة بالكامل.



وفي رسالته للناخبين قال: "انزلوا صوتكم هيوصل، فهناك قاضي على كل لجنة، ومتابعة مستمرة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، ووجود نواب عن المرشحين داخل اللجان، بالإضافة لفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بحضور وسائل الإعلام ومندوبي المرشحين".

