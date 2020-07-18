» رسالة هامة من رئيس "الوطنية للانتخابات" للمصريين

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المستشار لاشين ابراهيم
المستشار لاشين ابراهيم

المصريون ـ متابعات

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العليا للانتخابات تعلن عدد المترشحين لمجلس الشيوخ

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن العدد المقرر للمرأة بمجلس الشيوخ هو 10% من مقاعد المجلس، على أن يكون نصيب المرأة في القائمة المكونة من 15 فردًا 3 مقاعد، والقائمة 35 فردًا 7 مقاعد.
وشدد "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، على ضرورة توخي وسائل الإعلام الحذر في الأخبار التي تختص الهيئة، وأن اللجنة هي المسئولة عن إعلان النتيجة بالكامل.
وفي رسالته للناخبين قال: "انزلوا صوتكم هيوصل، فهناك قاضي على كل لجنة، ومتابعة مستمرة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، ووجود نواب عن المرشحين داخل اللجان، بالإضافة لفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بحضور وسائل الإعلام ومندوبي المرشحين".
وذكر أنه بعد ظهور النتيجة يتم الطعن أمام محكمة النقض، وفيما يخص قرارات الهيئة يتم الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية بكل محافظة.

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