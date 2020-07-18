رئيس الوطنية للانتخابات: 2020 عام الاستحقاقات الدستورية

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المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المصريون ـ متابعات

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أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن 2020 عام الاستحقاقات الدستورية، مضيفًا:" كنا فى حالة استعداد دائم، وسوف يكون هناك تعقيم للجان قبل فتح الأبواب مرة، ثم تعقيم مرة أخرى عقب انتهاء يوم التصويت، وأنه سيكون ارتداء الكمامة إجباري، وتوزيع الجوانتيات، مضيفًا أن انتخابات الشيوخ ستجري على مرحلة واحدة وخلال يوم واحد. 
وحول ميزانية العملية الانتخابية قال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إنها ستكون ضخمة، وأنه سوف يفصح عن رقم محدد بشأنها ولكن بمجرد أن تنتهي اللجنة من تقدير المصروفات المتوقعة بشكل دقيق. 
وأشار إلى أنه وجه بتكليف الجهاز التنفيذي، لبحث تجارب دول العالم التي قامت بإجراء انتخابات في ظل كورونا، مثل كوريا الجنوبية وغيرها، وتم الانتهاء على عقد الانتخابات، وفق معايير وضوابط ستتم بكل صرامة. 
وأكد أن تكلفة العملية الانتخابية، لم تحدد بعد، وذلك لوجود دراسة بأشياء أخرى، سيتم إضافتها على الميزانية، بخلاف شراء الكمامات والمعقمات، لضمان صحة الناخبين وأعضاء اللجان الانتخابية. 
ولفت إلى أنه هناك تنسيق كامل مع وزارة الخارجية سواء أيام الانتخابات وغيرها، من أجل التعامل مع المنظمات التي تتقدم بطلبات للتعامل مع الهيئة، وتكون وزارة الخارجية طرفا فيها، كما يتم التنسيق لإجراء الانتخابات بالمصريين بالخارج.

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