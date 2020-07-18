» الشهاوي: "حسم 2020" رسالة تحذير لهؤلاء

18 يوليه 2020 - 10:30 م

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن هناك مرتكزات للأمن القومي المصري، والقوات المسلحة المصرية أرسلت رسالة تحذير لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري والليبي والعربي، من خلال المناورة "حسم 2020" والتي تعكس القوة والإصرار والردع، مؤكدا أن مصر ليست دولة غازية أو معتدية ودائما ما تفضل الحل السلمي.



وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم السبت، "الدولة المصرية ترسل رسائل للداخل والخارج، تقول للداخل هذه هي قواتكم المسلحة التي تمتاز بالكفاءة والجاهزية القاتلية العالية، ونقول للخارج إننا أكبر جيش في المنطقة، وهو جيش كما قال الرئيس السيسي إنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد يصون ولا يبدد".

