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كورونا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويسبب العقم

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حذرت دراسة حديثة من أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويصيب الرجال بالعقم.
وكشفت الدراسة، التي نشرت الشهر الماضي في  مجلة (JAMA) الطبية الشهرية التي تنشرها الجمعية الطبية الأمريكية، وجود (كوفيد – 19) في 15 في المائة من عينات السائل المنوي التي تم جمعها.

وشبهه الباحث الدكتور جون أيتكين بفيروس زيكا، وقال لقناة "فوكس 8": "يجب التأكيد على أن الحيوانات المنوية لديها قدرة مثبتة على حمل العدوى الفيروسية من الذكور إلى الجهاز التناسلي الأنثوي، كما يحدث أثناء الانتقال الجنسي لزيكا، على سبيل المثال". 

و"زيكا" هو في الغالب فيروس ينقله البعوض، ويمكن أيضًا أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

ووجدت الدراسة أيضًا أن (كوفيد – 19) في الحيوانات المنوية البشرية "يؤدي إلى تراكم الأنجيوتنسين 2، وهو هرمون ينظم وظائف الكلى وضغط الدم". 

وتسبب "زيادة مستويات هذا الهرمون في استجابة مناعية ضد جزيئات فيروس (كوفيد – 19) الغازية التي تزيد من توافر أنواع الأكسجين التفاعلية التي تسبب موت الخلايا... يمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة لمستويات مرتفعة من أنجيوتينستين الثاني إلى موت الخلايا في الحيوانات المنوية".

وتشير الدراسة إلى أن الإصابة بـ (كوفيد – 19) ها قد تؤدي في النهاية إلى فقدان خصوبة الذكور.

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