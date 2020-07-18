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وسيم السيسي: إثيوبيا خططت لبناء سد من 700 سنة وكانت جزء من مصر

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الطيب حسين

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قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علوم المصريات، إن نهر النيل حياة للمصريين وهو بداية الحياة لمصر وبدونه لا يمكن أن تكون هناك حياة في مصر، موضحا أن مصر القديمة اعتبرت نهر النيل يأتي من السماء ويعتبرونه على نهر النيل بأنه رجل ضخم مثل الابوين لا تستطيع العيش من غيرهم.

وأضاف الدكتور وسيم السيسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي محمد علي خير، أن مصر فطنت إلى أهمية منابع النيل بسبب النهضة التي حققته بفضلها لذلك أرسلت حاميات وقت الهكسوس للنوبة وكان في معارك لحماية نهر النيل.

وتابع: "أثيوبيا كانت عايزة تعمل سد من 700 سنة، ووجدوا عملية تجويع مصر هو في الميه وهما عندهم هوس بمياه النيل، ومن 700 سنة كانوا عايزين يعملوا سدود على نهر النيل بتحريض من اسبانيا اللى كانت بتساعدهم، والبابا كان من اسبانيا وبيساعدهم ولكن مات قبل تنفيذ المخطط". 

واستكمل: "الامبراطورية المصرية قديما امتدت الى ما بين النهرين شمالا، واثيوبيا كانت تبعنا وجزء من الدولة المصرية الفرعنونية في الاسرة ال18، وفي عهد حتشبسوت كانت ترسل القافلات ضمن الامبراطورية المصرية".

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