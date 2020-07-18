طقس حار.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا

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الطقس

الأرصاد

طقس الاحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا  الأحد طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.. طقس حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 34 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 33 24
بلطيم 30 24
مطروح 28 21
السلوم 30 20
سيوة 35 22
بورسعيد 30 24
دمياط 29 24
الزقازيق 35 24
المنصورة 35 23
الإسماعيلية 34 22
السويس 33 22
العريش 31 23
رفح 30 23
رأس سدر 37 25
نخل 35 20
نويبع 36 29
طابا 36 28
كاترين 33 20
الطور 32 25
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 37 24
بني سويف 37 23
المنيا 37 23
أسيوط 38 24
سوهاج 38 25
قنا 39 27
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
إدفو 39 28
أبو سمبل 39 25
الوادي الجديد 39 25
شلاتين 38 28
أبو رماد 38 28
حلايب 35 30
رأس حدربة 37 29

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