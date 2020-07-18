وفاة فني آشعة في أسيوط متأثرًا بفيروس كورونا

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لَفِظَ فني أشعة بمستشفى أسيوط الجامعي أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، في العناية المركزة بمستشفى الراجحي الجامعي المخصصة للعزل؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


وكان " شهدي .ص .س " فني بقسم الأشعة في مستشفى أسيوط الجامعي أصيب بفيروس كورونا وتم عزله بمستشفى الراجحي المخصص للعزل، وتدهورت حالته الصحية؛ مما أدى الى نقله الى العناية المركزة وتوفي اليوم السبت .

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