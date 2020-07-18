وزارة النقل تعلن عدد ركاب المترو والسكة الحديد خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الجمعة، وبلغ عدد ركاب الخط الأول 513313، والخط الثاني 345453، والخط الثالث 49572، بإجمالي 908338 راكبا.







