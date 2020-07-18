هددها بهذا الأمر.. زوجة تفضح زوجها على الشاشة





قالت دعاء محمد زوجة متضررة من نشر زوجها صورها الخاصة ،: أنني متزوجة من 4 سنوات ومازلت علي ذمة زوجي ولدي ولدين توأم عمرهما سنتين .





وأضافت دعاء محمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن هناك مشاكل بيني وبين زوجي لأنه لا ينفق عليها ولا علي أولاده مؤكدة ان معاملته معاها بها إهانة.





وأوضحت أن الفترة التي جلست فيها في بيت اهلي لم يكن يقوم بالإنفاق علينا وبعدما قمت برفع قضية عليه قام بإرسال رسائل الي بها ألفاظ خارجة .









وتابعت : أن بعد ذلك قام بتهديدي انه سيرسل صوري الي مديري في العمل ولأخى وأصدقائه وبالفعل قام بعمل ايميل باسمك وقام بإرسال صورتي الى شقيقي وأنا تحت الدش .









واستكملت : أنها قامت بعمل محضر ضده في مباحث الانترنت ونقوم بمتابعة هذا المحضر الآن .