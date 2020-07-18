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احذر.. عقوبة نشر هذه الصور تصل إلى ملايين الجنيهات

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قال المستشار محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية ، إن قانون حماية البيانات الشخصية يجرم نشر اي صوره حتى لو كانت الصور صحيحة بدون موافقة صاحب الصورة وهذا لحماية المواطنين وخصوصياتهم .

وأضاف محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن عقوبة هذه القضية تصل الي ملايين الجنيهات لتصل إلى الحبس، لافتا إلى ان نشر أي محتوى إباحي يصل أيضا إلى الحبس.


وأوضح محمد حجازي ، أن الاحتفاظ بالملفات الشخصية بدون معرفة الشخص يعتبر جرم.

وتابع : أن قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم هذه الأفعال، مؤكدا أن هناك حزمة من التشريعات تستطيع أن تضبط ما يفعله بعض الأفراد في المجتمع سواء تسجيل المكالمات والتنصت.

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