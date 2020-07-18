المصريون أكثر شعب يستخدم "إيموجي" الضحك على "فيس بوك"

على مستوى الشرق الأوسط كله اتضح أن المصريين هم أكثر شعب يستخدم "إيموجي" الضحك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".







جاء هذا في إحصائية كشفت عنها إدارة "فيس بوك"، في حين أشار البعض إلى أن عالم التكنولوجيا لم ينه عادة السخرية والضحك من المصريين في أصعب الأوقات مثلما حدث على مر التاريخ".

من جهتها، أوضحت شركة "آبل" الأمريكية، أنها ستقوم بطرح رموز تعبيرية جديدة قبل نهاية العام الجاري، لتصبح متاحة على تحديث "iOS 14"، و"macOS Big Sur".

وأعلنت الشركة، عن إصدار هذه الرموز الجديدة أو ما يعرف بـ"الإيموجي"، بمناسبة اليوم العالمي للرموز التعبيرية، والذي صادف يوم الجمعة 17 يوليو.

وسيكون من بين الرموز الجديدة التي ستصدرها الشركة رمز "الماتريوشكا" الروسية، بحسب "سبوتنيك" الروسي.



