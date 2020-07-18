تفاصيل صادمة في تقطيع أحد الأشخاص بأمريكا

أعلن الادعاء العام الأمريكي اليوم السبت، امتلاكه مقطعا مصورا يظهر المساعد الشخصي المتهم بقتل أحد أصحاب شركات التكنولوجيا، والذي عثر عليه مقطوع الأطراف في مسكنه الفخم في مانهاتن.

وأشار الادعاء، إلى أن "الفيديو يظهر الجاني وهو يشتري المنشار الكهربائي وأدوات التنظيف التي تركت بالقرب من الجثة".

وتم استدعاء تيريس هاسبيل (21 عاما)، بعد منتصف الليل بقليل بتهمة القتل من الدرجة الثانية في مقتل رجل الأعمال فهيم صالح (33 عاما)، والذي عثر عليه ابن عمه، وهو مقطوع الرأس والذراعين يوم الثلاثاء الماضي، وأمرت الشرطة باحتجاز هاسبيل دون إمكانية الإفراج بكفالة.

وتظهر كاميرا المراقبة في متجر للأدوات في صباح ذلك اليوم، رجلا تتشابه مواصفاته مع هاسبيل وهو يشتري المنشار ومستلزمات التنظيف التي عثر عليها في الشقة الكائنة في الطابق السابع، وفقا لوثائق المحكمة.

واستعاد المحققون مقطعا مصورا أمنيا، يظهر صالح وهو يخرج من مصعد يؤدي مباشرة إلى الشقة المكونة من غرفتي نوم، ويتبعه شخص مقنع يرتدي ملابس سوداء بالكامل.

وتقول أوراق المحكمة، إن "صالح سقط على الأرض بعد أن تم ضربه بصاعق كهربائي".

من جهتها، قالت الشرطة، إن "الضباط الذين هرعوا إلى مكان الحادثة وجدوا جذع صالح وعليه ملابسه وأكياس تحتوي على رأس وأذرع ومنشار كهربائي في غرفة المعيشة في شقته بمنطقة لوار إيست سايد".

وأظهر الفحص إصابة صالح بـ5 طعنات في الرقبة والجذع، وإصابات في ذراعه ويده اليسرى، وتم تقطيع ساقيه أسفل الركبتين، والكتفين، والرقبة، وفقا لوثائق المحكمة.

وعمل هاسبيل مديرا للشؤون المالية والشخصية لصالح، والتي شملت شركة خدمات الركاب في نيجيريا.