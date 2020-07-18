لن تتخيل بماذا تبرع محمد صلاح لمحافظته

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الرياضة

صلاح
صلاح

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استيقظ أهالي الغربية اليوم السبت، على تبرع جديد من ابنهم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.


وتبرع جناح ليفربول بـ3 بوابات تعقيم وتطهير بتقنيات عالية ومتطورة لمحافظة الغربية ومستشفى نجريج ومركز شباب محمد صلاح.

وقدم والد اللاعب وشقيقة، البوابات للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتم التقاط الصور التذكارية، بحضور شباب قرية نجريج.

من جانبه، أثنى الدكتور طارق رحمي، على الجهود التي يقوم بها اللاعب محمد صلاح، في مشاركة الدولة للحد من انتشار فيروس كورورنا المستجد.

يذكر أن صلاح يحتل المركز الرابع على جدول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن متصدر القائمة جيمي فاردي هداف ليستر سيتي قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويتطلع صلاح للحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف "البريميرليج" وذلك للموسم الثالث على التوالي، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري يتمكن من الفوز بلقب الهداف ثلاث مرات متتالية بعد الثنائي آلان شيرر وتييري هنري. 

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