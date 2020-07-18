الرئيس السيسي يزف بشرى لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحى

كشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وشراء احتياجاتهم قبل العيد.

كما أعلن رئيس الهيئة في تصريحات صحفية عن موعد بدء الصرف، والذي تقرر له أن يكون يوم السبت المقبل الموافق 25 يوليو الجاري بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية والتي تبدأ من أول أغسطس حتى يوم 10 من نفس الشهر، وذلك من منافذ الهيئة ومكاتب البريد والبنوك بالنسبة للمعاشات المحولة عليها إلى جانب ماكينات الصراف الآلية التابعة للبنوك.

وأضاف أن الهيئة ستقوم بوضع خطة الصرف التي تراعي تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية أصحاب المعاشات من خطر العدوي بفيروس كورونا المستجد عقب إعلان دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر ذي الحجة.