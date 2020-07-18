ابنة شقيقه: «ترامب لن يتحسن.. بل سيزداد سوءًا»

18 يوليه 2020 - 08:49 م

قالت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن طفولة عمها تؤثر على قدرته على الحكم في أزمة.





ويعد هذا أحدث اتهام من جانب الطبيبة النفسية التي انتصرت في معركتها القضائية لنشر كتاب عن الرئيس وعائلته، والذي سجل مبيعات قياسية في اليوم الأول من طرحه للجمهور.





وأضافت صاحبة كتاب: "كيف صنعت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم؟" لشبكة (CNN)، أن "دونالد رجل تضرر نفسيًا بشدة، بناء على نشأته والوضع مع والديه". وتابعت "لن يتحسن وهو بلا شك سيزداد سوءًا".





وعندما سُئلت عما إذا كان الرئيس معروفًا بين أفراد الأسرة بأنه لم يقل الحقيقة، أكدت ماري ترامب أنه "على بعض المستويات يعرف ما يفعله" وأشارت إلى قضايا مثل عدم ارتداء الكمامة. وقالت إن عمها ليس معاديًا للعلم ولكنه سيتجاهل الحقائق من أجل تدوير روايته المفضلة.





وأضافت: "أعتقد أن أحد أسباب انحلاله قليلاً الآن هو أن ما كان يفعله دائمًا في الماضي، والذي كان يعمل، لم يعد يعمل بشكل فعال بعد الآن، لذا فقد جعله يتدافع قليلاً".





وبعد أيام من صمته، اتهم ترامب ، ترامب ابنة شقيقه بأنها انتهكت اتفاقية "عدم الإفشاء" التي يعاقب عليها القانون، واتهمها بالكشف عن عائدات الضرائب الخاصة به، واصفًا إياها بأنها "في حالة من الفوضى".





كما اتهم ترامب ابنة شقيقه بأنها انتهكت اتفاقية "عدم الإفشاء" التي يعاقب عليها القانون، واتهمها بالكشف عن عائدات الضرائب الخاصة به، واصفًا إياها أنها "في حالة من الفوضى".





وقالت ماري": "لم يكن لديّ في السابق إقرارات ضريبية لدونالد، لذا لم أكن لأكشفها لأي شخص". وأشارت إلى أنها "كانت قريبة جدًا" من جدتها.



