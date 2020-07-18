تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة بقرار من "ترامب"

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أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بتنكيس أعلام الولايات المتحدة، عقب وفاة النائب في الكونجرس جون لويس، أحد رموز الدفاع عن الحقوق المدنية في أمريكا.

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن هذه الخطوة تعد "إشارة احترام لذكرى جون لويس"، الذي توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ80.

وسيتم تنكيس الأعلام لما تبقى من يوم السبت في جميع أنحاء الولايات، ولن يستثنى من القرار مبنى البيت الأبيض، وجميع البنايات العامة والمراكز العسكرية، والسفارات والقنصليات، فضلا عن القطع البحرية.

ولويس الذي ولد لمزارعين أمريكيين من أصل إفريقي، كان في الحادية والعشرين من عمره بين أصغر أعضاء حركة "ركاب الحرية" الأوائل التي حاربت التمييز العنصري في وسائل النقل في الولايات المتحدة مطلع ستينات القرن الماضي.



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