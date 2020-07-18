  • السبت 18 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:27 م
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

لن تتخيل بماذا تبرع محمد صلاح لمحافظته

أمير الكويت

نقل بعض اختصاصات أمير الكويت لولي العهد

كورونا

بشرى سارة عن "كورونا" في مصر

الكعبة المشرفة

الأمن السعودي يمنع الدخول للمشاعر المقدسة.. تعرف على التفاصيل

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

«ترامب» يفتح النار على ابنة شقيقه بسبب كتابها المثير

الخليج

صدمة قوية لدول الخليج

حورية فرغلي

حورية فرغلي: لم أندم على «كلمني شكرًا»

جوتيرس

الأمم المتحدة: نصف ثروات العالم بحوزة 26 شخصًا

تواضروس

عاجل.. حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا

كورونا يضرب إقليم «شينجيانج» في الصين

كورونا يضرب إقليم «شينجيانج» في الصين

غضب في الكويت.. ومسئولان بارزان يتدخلان

مال وأعمال

الكويت
الكويت

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

غضب شديد في الكويت

#

تراجع الإصابات في الكويت وارتفاعها في عمان والبحرين

#

تعليق "الديهي" على منتقدي العزل الصحي بالمدن الجامعية

#

فاجعة في الكويت.. انتحار الحالة 20 في شهر

تسبب تعديل "ستاندرد آند بورز"، أمس الجمعة، النظرة المستقبلية للكويت من "مستقرة" إلى "سلبية"، في وجود حالة من الغضب، ما حدا بمسئولين بارزين بالتدخل وتأكيد قوة الاقتصاد.

وقالت الوكالة : إنها "تتوقع أن صندوق الاحتياطي الكويتي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية".

بدوره أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل، على قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي الذي يضمن استقراره أمام العملات العالمية.

وقال: "إنها من الثوابت الأساسية لبنك الكويت المركزي التي يدعمها بصلابة".

وأضاف: "وكالات التقييم العالمية وآخرها (ستاندرد اند بورز)، أشادت بانتهاج دولة الكويت لسياسة سعر صرف حصيفة ومرنه بفضل ربطها بسلة عملات عالمية ودعمها باحتياطات أجنبية قوية ومستقرة".

من جهته، قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان، اليوم السبت، إن "مركز الكويت المالي متين، ولكن علينا استكمال الإصلاح في المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان عاجل من النائب العام بشأن الطفلة "مكة"
» غضب في الكويت.. ومسئولان بارزان يتدخلان
» مسؤول روسي: أخذت جرعة «تجريبية» من لقاح كورونا
» سجن شاب بعد ابتزاز فتاة بـ «صور عارية»
» إجبار كوليبالي والنجم الساحلي على دفع مليون ونصف دولار للأهلي
» مستشفى إسرائيلي يجري فحصًا لمومياويتين مصرييتين
» 14 وفاة بكورونا في إيطاليا
» عاد بعد وفاته.. أول تصرف من أسرة موظف التعليم بالشرقية
» أزمة نفط في الأردن
» والد طفل "بالوعة الزقازيق": "مش لاقي مسئول أكلمه"
» مفاجأة من سامسونج لعملائها.. أسعار رخيصة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية