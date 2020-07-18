» سجن شاب بعد ابتزاز فتاة بـ «صور عارية»

18 يوليه 2020 - 08:02 م

قضت محكمة بريطانية بسجن شاب بتهمة ابتزاز فتاة، من خلال التهديد بنشر صورها "العارية" على المواقع الإباحية، ما دفعها إلى محاولة الانتحار.





وعمل ليام والش (23 عامًا) على استخدام هويات مزيفة لمصادقة الفتيات عبر تطبيق "سناب شات"، وتطبيق المواعدة "تيندر"، وحثهن على إرسال صور خاصة بهن، ومن ثم يهددهن بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإباحية.





وقالت جاريث وايت، إن الشرطة أصبحت على علم بعد أن أخبرت أمها بمحاولة انتحار ابنتها. وأضافت: "كشفت أنها كانت تتلقى رسائل تهديد من رجل يطلب صورا لها".





ووفق صحيفة "ذا صن"، فقد عثر المحققون على صور نساء "في مراحل مختلفة من خلع ملابسهن" في تطبيق مخفي يسمى "Vault".





وقال وايت إن والش أخبر الضباط أن لديه "هاجسًا" و كره نفسه" لما فعله. واعترف والش، وهو من جنوبي ويلز، بإرسال رسائل ضارة وحيازة صور غير لائقة لطفل.





وقال جيمس هارتسون، دفاعًا عن ذلك: "لقد كانت جريمة مزعجة للغاية". وأضاف: "منذ اعتقاله ، تم تشخيص حالته بأنه على طيف التوحد ، الأمر الذي قد يفسر سلوكه إلى حد ما ولكن لا يعذره".



