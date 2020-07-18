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التعليم تعلن النتيجة العشوائية لمادتي الرياضيات والأحياء

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أحمد سالم

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اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الرياضيات التطبيقية ومادة الأحياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2020/2019).

وأسفرت عملية تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية، البالغ عددها (4405) أوراق عن نجاح 3831 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 87 %.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، أن هناك 1215 طالبا وطالبة (بنسبة 31.71% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، كما حصل 828 طالبا وطالبة (بنسبة 21.61% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 606 طلاب وطالبات (بنسبة 15.82% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%، فضًلا عن حصول 236 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية في مجموع الفرعين، أما فرع الاستاتيكا فقد حصل 400 طالب وطالبة على الدرجة النهائية، بينما حصل 401 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا.

وبالنسبة لمادة الأحياء، فقد أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها 11821 ورقة، عن نجاح 10927 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 92.4%، حيث حصل 5246 طالبا وطالبة (بنسبة 48.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول 809 طلاب وطالبات على الدرجات النهائية، كما حصل 2048 طالبا وطالبة (بنسبة 18.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1130 طالبا وطالبة (بنسبة 10.34% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.


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