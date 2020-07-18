عاجل.. حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا

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برزت خلال الساعات الماضية، أنباء بإصابة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفيروس كوورنا المستجد، قبل خروجه ونفي صحتها لاحقًا.

وقال البابا تواضروس الثاني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ردا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد، إنها "شائعات كاذبة".

من جانبه، أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني بخير وصحة جيدة.

وأضاف أن البابا تواضروس الثاني، يمارس عمله الرعوي ويتابع كافة أمور الخدمة، وأنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحة قداسته.


وكان البابا تواضروس الثاني، قد استقبل أول أمس الخميس، بالمقر البابوي في القاهرة، نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، لمتابعة أمور الرعاية والخدمة بالإيبارشية.



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