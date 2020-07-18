» 14 وفاة بكورونا في إيطاليا

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قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، إنها سجلت أعلى معدل للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوع.

وأضافت أنها وثقت 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وجاء في النشرة الصحافية اليومية بشأن تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "مقارنة بيوم أمس، ازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا ليصل إلى 244216 بشكل إجمالي، في حين ارتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 35042 شخصا".

وقالت الصحة الإيطالية يوم الجمعة إنها سجلت 11 حالة وفاة، و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد.

وكانت السلطات قد مددت حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، كل التدابير والقيود الوقائية السارية حاليا، من فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والتقيد بقواعد النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين.



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