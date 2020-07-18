اجتماع عاجل للسيسي مع وزير الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب

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اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مجمل الأوضاع الأمنية على مستوى الجمهورية وجهود الوزارة في مكافحة الإرهاب.


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