اجتماع عاجل للسيسي مع وزير الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب

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أحمد سالم
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مجمل الأوضاع الأمنية على مستوى الجمهورية وجهود الوزارة في مكافحة الإرهاب.
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