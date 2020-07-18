خطيب الممثلة الأمريكية "نايا ريفيرا" ينعي رحيلها في حادث مأساوي

18 يوليه 2020 - 05:13 م

نعى مغني الراب الأمريكي، بيج شون، خطيبته السابقة الممثلة نايا ريفيرا، نجمة مسلسل "جلي" التي غرقت أثناء محاولتها إنقاذ ابنها في بحيرة "بيرو" بولاية كاليفورنيا.





وكتب شون عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام": "ارقدي في سلام نايا". "الله يبارك روحك! شكرا لك على مباركتنا جميعا بموهبتك وحضورك. أنت بطلة! ليس فقط بسبب الطريقة التي أنقذت بهاابنك، أيضًا بسبب الحواجز التي أسقطتها لكثير من الناس لجعلهم يشعرون بالثقة في أنفسهم والوقوف والفخر عندما لم يتمكنوا من تحقيق ذلك بمفردهم".





وأضاف ناعيًا خطيبته الراحلة: "أقدر وأعتز بكل شيء حدث بيننا على الإطلاق ليجعلني أكثر حكمة وشخص أفضل. ما زلت أشعر بالحزن والصدمة، لا أستطيع أن أصدق أن هذا حقيقي. أنا أدعو لك ولعائلتك وأعلم أنك تراقبهم وتحميهم. ارقدي بسلام يا نايا".





وبدأ بيج شون ونايا المواعدة في أبريل 2013. وأعلنا خطوبتهما في أكتوبر من ذلك العام، لكنهما أنهيا علاقتهما في أبريل 2014.

وعثر غواصون وفرق تستخدم معدات خاصة للكشف على الجثة في وقت مبكر من يوم الاثنين الماضي.





واشتهرت ريفيرا بلعب دور سانتانا لوبيز في مسلسل الكوميديا الموسيقية "جلي" الذي يحظى بشعبية كبيرة.





وقال ابن ريفيرا للشرطة إنهما ذهبا للسباحة ولكنها لم تعد أبدًا. وبعدما لم تعثر فرق البحث والإنقاذ على أي آثار لريفيرا، انتقلت الشرطة إلى "عملية بحث واسعة النطاق" للعثور على الجثة.





بدأت ريفيرا مشوارها المهني وهي طفلة؛ إذ عملت ممثلة وعارضة أزياء، وشاركت في الإعلانات التلفزيونية بالولايات المتحدة.





وشاركت وهي في عمر الرابعة في بطولة المسلسل التلفيزيوني "ذا رويال فاميلي" الذي عرض على شاشة قناة سي بي إس الأمريكية وشاركت في عدد من الأدوار التلفزيونية الأخرى.





لكن تمثيلها لدور سانتا لوبيز في مسلسل غلي، هو الذي كان السبب الأكبر في شهرتها وجعلها نجمة.





في عام 2014، شاركت ريفيرا بطولة فيلم الرعب "ات ذا ديفلز دور".



