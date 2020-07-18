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أسعار متفاوتة للدولار أم الجنيه

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الدولار
الدولار

الطيب حسين

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم السبت استقرارا ملحوظا في البنوك الحكومية.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.




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