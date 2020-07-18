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في هذه الحالة توقف عن تناول فيتامين سي

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فيتامين سي
فيتامين سي

متابعات- أمينة عبد العال

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السرطان

فيتامين سى

الاكسدة

بالرغم من أن فيتامين سي هام جدا لزيادة مناعة الجسم وحماية من الأنفلونزا إلا أن تناوله بكثرة قد يؤدي إلي بعض الأعراض الضارة و التي تستلزم التوقف عن تناوله لتتوقف هذه الأعراض .

ومن أهم هذه الأعراض الغثيان والإسهال وظهور طفح وحساسية علي الجلد ، كما أنه قد يسبب الشعور بالتعب الشديد و الإرهاق و الإحساس بالنعاس المستمر و الدوار .

وتحدث هذه الأعراض في حالة تناول كمية كبيرة منه دون استهلاك كمية كافية من الطعام مما يؤدي إلي وجود كمية فائضة منه فتؤدي إلي نتيجة عكسية .

و فيتامين سي يعمل كمضاد للأكسدة و يزيل السموم ويقي من خطر الإصابة بالسرطان ، والكمية الملائمة لتناوله هي من 80 إلي 90 ملي جرام يوميا .


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