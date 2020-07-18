  • السبت 18 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:51 م
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

أسعار متفاوتة للدولار أم الجنيه

الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: لن نسمح بظلم أي طالب في امتحانات الشهادة الثانوية

الداخلية

بالأسماء والتفاصيل.. ننشر حركة تنقلات الداخلية

العامرى فاروق لـ"محمود طاهر": "أنت فهمت الأهلى غلط"

العامرى فاروق يكذب رئيس الزمالك

التنمر في المدارس

أستاذ قانون: "هيحددوا مكانك وهتتحاكم"

صاحب الواقعة

يعود للحياة بعد دفنه بـ 7 أشهر.. تعرف على التفاصيل

داعية سعودي : الصلاة في آيا صوفيا "شرك ولعنة"

داعية سعودي : الصلاة في آيا صوفيا "شرك ولعنة"

خالد الغندور

"الغندور" يفتح النار على قناة الأهلى

أحضان وقبلات.. حفل#مزرعة_جرش.. يشعل غضب الأردنيين

أحضان وقبلات.. حفل#مزرعة_جرش.. يشعل غضب الأردنيين

تركي آل شيخ

أول تعليق من "آل الشيخ" بعد فشل فريقه في الصعود

أستاذ قانون: "هيحددوا مكانك وهتتحاكم"

الحياة السياسية

التنمر في المدارس
التنمر في المدارس

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر عقوبة على التنمر

#

الكشف عن مشروع قانون دفاعى أمريكي بقيمة 740 مليار دولار

#

رسميًا.. البرلمان يوافق على زيادة أسعار المحروقات

#

أستاذ قانون دولي تحذر من عقوبة التستر على الجماعات الإرهابية

الانترنت

تن

أحمد مهران

كشف الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام والخبير القانوني، الخطوات التي يتبعها من تعرض للتنمر للحصول على حقه.

وطالب "مهران"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية"تن" ،اليوم السبت، من يتعرض للتنمر عليه أن يثبت الواقعة، ويكون معه دليل عليها، ثم التقدم لعمل محضر في الجهات المعنية، مؤكدا أن التنمر على الإنترنت من أهم الأسباب التي دفعت المشرع المصري لعمل هذه المادة لعقاب المتنمرين.

وتابع، رصد المتنمر عبر الإنترنت أصبح رصده سهل جدا، حيث ستحدد مباحث الإنترنت موقع المتنمر، لافتا إلى أن هناك ضباط مهندسين ضمن صفوف وزارة الداخلية مهمتهم رصد الحساب الذي حدث منه التنمر وتحديد مكانه وكل شيىء يخصه، معلقا: "المتنمر سيتم ضبطه وسيحال للمحكمة الاقتصادية وعقوباتها تكون مشددة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» والد طفل "بالوعة الزقازيق": "مش لاقي مسئول أكلمه"
» مفاجأة من سامسونج لعملائها.. أسعار رخيصة
» لن تتخيل من يقف وراء أكبر عملية قرصنة لتويتر
» اقترب من كسر بالعمود الفقري.. هذا ما حدث لفنانة شهيرة
» قرار جديد وسار من الزمالك بشأن الاشتراكات
» "السيسى" يجتمع بوزير الداخلية
» سر تطوع مسيحي في بناء مسجد في الأقصر
» بعد سقوطها على الهواء.. مذيعة الأسنان تكشف السبب
» فرد أمن يسرق 700 ألف جنيه من ماكينة صرف الآلي التي يحرسها
» مرتضى منصور يفصل مدير العلاقات العامة
» فضيحة مالية جديدة تهز لبنان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية