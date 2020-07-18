سلبية المسحة الرابعة للاعبي الأهلي

محمد عبد الحارس
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها لاعبو الفريق، والجهاز الفني والطبي والإداري، الأربعاء الماضي داخل ملعب التتش.
وقال مدير الكرة، إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت با?جراء المسحة الطبية، وتم التأكد من سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.
وأجرى الأهلي 4 مسحات طبية حتى الآن، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات.
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