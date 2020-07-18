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سلبية المسحة الرابعة للاعبي الأهلي

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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها ‏لاعبو الفريق، والجهاز الفني والطبي والإداري، الأربعاء الماضي داخل ‏ملعب التتش.‏

وقال مدير الكرة، إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت با?جراء المسحة الطبية، وتم التأكد من ‏سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.‏

وأجرى الأهلي 4 مسحات طبية حتى الآن، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم ‏الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات.


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