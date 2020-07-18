يعود للحياة بعد دفنه بـ 7 أشهر.. تعرف على التفاصيل

18 يوليه 2020 - 02:27 م

روي محمد مرسي، أحد العاملين في إحدى مؤسسات المجتمع المدني بقرية كفر حصر بالشرقية، تفاصيل عودة شخص بعد 7 شهور من وفاته ودفنه، معقبا: " حاجة غريبة عجيبة".



وأضاف"مرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، قائلا:"صاحب الواقعة يدعى محمد الجمال، ويعمل مدرسا، وكان يعاني من حالة نفسية منذ عدة سنوات، وأسرته حاولت أن تساعده في العلاج، ولكن دون جدوى ولم يحدث تحسن".



وتابع:"صاحب الواقعة تغيب عن منزله في يناير 2020، وأسرته تقدمت ببلاغ باختفائه، وفي 21 مارس تلقوا إخطارا بالعثور على جثمان يشبه المبلغ عنه، وتوجهوا لمشرحة مستشفى الأحرار، وبالمناظرة تعرفت عليه أسرته، وأكدوا أنه شقيقهم".

