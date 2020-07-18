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لن تتخيل من يقف وراء أكبر عملية قرصنة لتويتر

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لن تتخيل من يقف وراء أكبر عملية قرصنة لتويتر
لن تتخيل من يقف وراء أكبر عملية قرصنة لتويتر

عبد القادر وحيد- متابعات

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تويتر

أوباما

بايدن

قرصنة

شباب عادييين

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن منفذي الهجوم لعملية القرصنة الأخيرة على تويتر هم مجموعة من الشباب العاديين.

وأضافت الصحيفة أن  هؤلاء الشباب تعرفوا على بعضهم البعض ويستخدمون تلك الأسماء في الدخول على الألعاب الإلكترونية .

وأشارت إلى أن منفذي الهجوم هم شباب عاديون غير تابعين لأي منظمات أو حكومات وان الدافع الوحيد لديهم هو امتلاك أسماء غير عادية .

وكانت عملية القرصنة على تويتر قد أثارت جدلا كبيرا في الولايات المتحدة، خاصة وأنها جاءت قبل فترة قليلة من الانتخابات الأمريكية .

وقد قام الشباب القراصنة بالسيطرة على حسابات المرشح الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق أوباما ومغني الراب المرشح الرئاسي "كاني ويست " ومؤسس أزون وغيرها من الحسابات لشخصيات هامة وشركات عالمية .


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