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صورة نادرة للملك عبد العزيز بعد محاولة اغتيال في الحرم المكي

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صورة نادرة للملك عبد العزيز بعد محاولة اغتيال في الحرم المكي

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صورة نادرة للملك عبد العزيز بعد محاولة اغتيال في الحرم المكي
صورة نادرة للملك عبد العزيز بعد محاولة اغتيال في الحرم المكي

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محاولة اغتيال

الملك عبد العزيز

الحرم المكي

أخبار السعودية

انتشرت صورة نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توثق لقضاء الملك عبدالعزيز آل سعود لفريضة الحج عام 1356 هـ.

وتظهر الصورة الملك المؤسس، وخلفه ابنه وولي عهده الأمير سعود، وعلى يمينه رشدي ملحس بك مدير جريدة أم القرى.

وقالت  مؤسسة الملك سعود،في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، إن الصورة التقطت أثناء أداء فريضة الحج لعام 1353 هـ، في مكة المكرمة، وذلك بعد إنقاذ الأمير سعود لوالده من محاولة الاغتيال التي تعرض لها في المسجد الحرام رحمهم الله .


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