» بعد سقوطها على الهواء.. مذيعة الأسنان تكشف السبب

18 يوليه 2020 - 01:49 م

بعد تداول مقطع فيديو يظهر سقوط أسنانها على الهواء مباشرة، علقت المذيعة ماريتشكا بادالكو، مقدمة البرامج التلفزيونية على القناة الأوكرانية "1 + 1" على الواقعة.

وقالت بادالكو إن ابنتها ضربتها قبل نحو 10 سنوات بساعة منبه معدنية، ما تسب في تأثر أسنانها الأمامية .

وأضافت المذيعة أنها أجرت عملية كبيرة لكن الطبيب نصحها بعدم قضم الطعام واستخدام الأسنان الأمامية إلا أنها لم تستطع الالتزام بهذه بتعليمات الطبيب .

كما نوهت أنها لم تكن تتوقع أن الجمهور سينتبه لهذا الموقف لتلك الدرجة ، معربة عن سعادتها برسائل الدعم التي تلقتها من جانب العديد من جمهورها ومتابعيها.