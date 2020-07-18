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بعد سقوطها على الهواء.. مذيعة الأسنان تكشف السبب

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بعد سقوطها على الهواء.. مذيعة الأسنان تكشف السبب
بعد سقوطها على الهواء.. مذيعة الأسنان تكشف السبب

عبد القادر وحيد

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سقوطها

مذيعة الأسنان

تكشف السبب

بعد تداول مقطع فيديو يظهر سقوط أسنانها على الهواء مباشرة، علقت المذيعة ماريتشكا بادالكو، مقدمة البرامج التلفزيونية على القناة الأوكرانية "1 + 1" على الواقعة.

وقالت بادالكو  إن ابنتها ضربتها قبل نحو 10 سنوات بساعة منبه معدنية، ما تسب في تأثر أسنانها الأمامية .

وأضافت  المذيعة أنها أجرت عملية كبيرة لكن الطبيب نصحها بعدم قضم الطعام واستخدام الأسنان الأمامية إلا أنها لم تستطع الالتزام بهذه  بتعليمات الطبيب .

كما نوهت أنها لم تكن تتوقع أن الجمهور سينتبه لهذا الموقف لتلك الدرجة ، معربة عن سعادتها برسائل الدعم التي تلقتها من جانب العديد من جمهورها ومتابعيها.


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