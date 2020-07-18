» بعد سقوطها على الهواء.. مذيعة الأسنان تكشف السبب

عبد القادر وحيد
بعد تداول مقطع فيديو يظهر سقوط أسنانها على الهواء مباشرة، علقت المذيعة ماريتشكا بادالكو، مقدمة البرامج التلفزيونية على القناة الأوكرانية "1 + 1" على الواقعة.
وقالت بادالكو إن ابنتها ضربتها قبل نحو 10 سنوات بساعة منبه معدنية، ما تسب في تأثر أسنانها الأمامية .
وأضافت المذيعة أنها أجرت عملية كبيرة لكن الطبيب نصحها بعدم قضم الطعام واستخدام الأسنان الأمامية إلا أنها لم تستطع الالتزام بهذه بتعليمات الطبيب .
كما نوهت أنها لم تكن تتوقع أن الجمهور سينتبه لهذا الموقف لتلك الدرجة ، معربة عن سعادتها برسائل الدعم التي تلقتها من جانب العديد من جمهورها ومتابعيها.
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