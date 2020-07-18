أحضان وقبلات.. حفل#مزرعة_جرش.. يشعل غضب الأردنيين

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حفل فاضح

سادت حالة من الغضب في الشارع الأردني، والتي عكسها ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حفل فاضح بمزرعة جرش.

وكانت مدينة الجرش في الأردن قد شهدت حفلا مختلطا لمجموعة من الشباب والفتيات، والتي وصفها الكثير من الأردنيين بأنه حفل خليع.

ووثق مقطع فيديو عدة تجاوزات لما حدث في الحفل، حيث ظهرت الفتيات وهن يرتدين "البكيني" ويقمن بالرقص المثير، فضلا عن تسجيل صور لقبلات حميمية بين شباب وفتيات.

كما يظهر الفيديو الشباب والفتيات بملابس شبه عارية، وملابس البحر، وهم يرقصون ويؤدون حركات بذيئة للكبار فقط، وسط أكواب الويسكي والأغاني الصاخبة.

وقد تم تداول مقاطع فيديو وصور للحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن استيائهم لما حدث في هذا الحفل، فضلا عن قيام جميع حاضريه بتجاهل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.


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