» فرد أمن يسرق 700 ألف جنيه من ماكينة صرف الآلي التي يحرسها

18 يوليه 2020 - 01:32 م

كشفت الأجهزة الأمنية غموض سرقة 700 ألف جنيه من ماكينة صراف آلي بمدينة العاشر من رمضان و تحفظت علي المتهم و جاري تحرير محضر بالواقعة .

و تعود بداية الواقعة لتقديم محامي وكيلا عن شركة لنقل الأموال بلاغ يتهم فيه عاملين بالشركة وفرد أمن يتبع احدي الشركات بالاستيلاء علي مبلغ 699 ألف جنيه من مكاينة صراف آلي متنقلة تابعة لأحد البنوك وموضوعة داخل سيارة متوقفة بدائرة القسم لصرف مرتبات العاملين بالشركة .

و قام رجال البحث الجنائي بالتحري وجمع المعلومات اكتشفوا أن فرد أمن إداري مقيم بمحافظة قنا هو وراء ارتكاب الواقعة وتم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بأنه أعد 2 مفتاح أحدهم خاص بالخزينة المسروقة استولي عليه من أحد العاملين الفنيين بتغذية الماكينة ، والمفتاح الثاني خاص بباب السيارة ، حسبما نشرت " صدي البلد ".

وأضاف في التحقيقات أنه قام بإنشاء صفحة علي " الفيسبوك" باسم فتاة وتواصل مع حارس الماكينة وأوهمه أنه فتاة و أقنعه أن يقابله فترك حارس الماكينة مكانه فقام بسرعة بسرقة الأموال وفر هاربا إلي أن ضبطته المباحث وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه .