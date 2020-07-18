أول تعليق من "آل الشيخ" بعد فشل فريقه في الصعود

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علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تأهل فريقه ألميريا للملحق المؤهل للدوري الإسباني، وفشله في التأهل المباشر لـ الليجا.

ونشر "آل الشيخ" تغريدة عبر تويتر قائلا: "مبروك لـ قادش وهويسكا التأهل المباشر وأن شاء الله يكون لنا فرصة في البطاقة الثالثة".

وضمن ألميريا مشاركته في الملحق بعد خسارة إيليتشي صاحب المركز السابع في الفوز في مباراته اليوم فوينلابرادا، حيث توقف رصيده عند 58 نقطة، وتستحيل فرصة تخطيه رصيد ألميريا صاحب المركز الثالث والذي يملك في جعبته 63 نقطة، بغض النظر عن نتائج الجولة القادمة والأخيرة من المسابقة.

وفشل نادي ألميريا، في حجز مقعد مؤهل للدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد خسارته أمام بونفيرادينا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية والأربعين من دوري الدرجة الأولى، ليتأهل هويسكا لبطولة الليجا الموسم المقبل.


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